Tacconi ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Alessandria

Momenti di apprensione per l’ex portiere di Juventus e Nazionale che è ricoverato in prognosi riservata in Neurochirurgia

Istanti delicatissimi per Stefano Tacconi, l’ex portiere di Juventus e Nazionale, che al momento è ricoverato all’ospedale di Alessandria in Neurochirurgia e in prognosi riservata. Ancora non sono noti i dettagli, ma quello che si sa è che Tacconi aveva partecipato a un evento ad Asti venerdì sera e poi avrebbe avuto un malore nella mattinata di sabato. Tacconi in bianconero, dove è arrivato nel 1983, ha vinto tutto. Poi tante parate, qualche guaio, attore e personaggio in tv con L’Isola dei famosi, amori e quattro figli. Sono in fase di aggiornamento le sue condizioni fisiche.