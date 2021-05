Superlega, UEFA valuta l’esclusione dalle coppe per Juve, Milan, Real e Barça

L'UEFA avrebbe quindi raggiunto un'intesa con 7 degli 8 club usciti dal progetto

Potrebbe esserci una conseguenza per le squadre che non hanno formalizzato l'addio alla Superlega. Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona rischiano infatti l'esclusione dalle coppe europee per 2 anni, scrive ESPN. Negli ultimi 10 giorni ci sono stati contatti tra le 12 società fondatrici e le autorità di Nyon. L'UEFA avrebbe quindi raggiunto un'intesa con 7 degli 8 club usciti dal progetto: Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. L'Inter, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe ad un accordo.