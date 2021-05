Superlega, Uefa: aperto procedimento contro Juve, Real Madrid e Barcellona

Il massimo organismo calcistico europeo annuncia in una nota ufficiale di aver avviato un provvedimento disciplinare contro i tre club ancora nel torneo

Arriva la comunicazione ufficiale della UEFA in merito alla posizione di Juventus, Barcellona e Real Madrid, gli unici tre club che non hanno ancora formalmente rinunciato al progetto della Superlega. Il massimo organismo calcistico europeo comunica, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, di aver avviato nei confronti delle società coinvolte un procedimento disciplinare: "A seguito di un'indagine condotta dall'UEFA Ethics and Disciplinary Inspectors in relazione al progetto della cosiddetta Super League, sono stati aperti procedimenti disciplinari contro il Real Madrid, il Barcellona e la Juventus per una potenziale violazione del quadro giuridico dell'UEFA. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito". Prendono dunque forma le 'minacce' del presidente Aleksander Ceferin, che fin dal 19 aprile, data della pubblicazione del manifesto della Superlega, aveva paventato seri provvedimenti nei confronti dei club europei coinvolti.