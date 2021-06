Superlega, Tebas: “Real, Barcellona e Juve fuori dalla Champions? Può succedere”

Il presidente de LaLiga commenta il procedimento disciplinare avviato dalla UEFA contro le tre società: "Dovrebbero avere paura"

Javier Tebas torna a parlare dell'affare Superlega. Il presidente de LaLiga, intervenuto alla trasmissione radiofonica Gol, ha commentato il procedimento disciplinare avviato dalla UEFA contro Juventus, Barcellona e Real Madrid. "Real Madrid e Barcellona hanno dato molto fastidio al calcio europeo", dice Tebas. "L'idea è un vecchio sogno di Florentino, non è nata con il Covid e né per salvare il calcio europeo, come hanno provato a far credere. Il concetto non è morto: vogliono che tutto ruoti attorno ai grandi club e il resto sia una comparsa, si genufletta. Real Madrid e Barcellona devono avere paura. Non voglio immaginare una Champions senza di loro, ma può succedere una mancata iscrizione alla Champions League per Real, Barcellona e Juventus. Dovrebbero aver paura".