Superlega, Jordan Henderson convoca una riunione di emergenza tra i capitani della Premier

Jordan Henderson ha convocato una riunione d’urgenza tra i capitani della Premier League con l’obiettivo di discutere la questione Superlega europea. A riportarlo è il ‘Daily Mail’. Il simbolo del Liverpool, tra i sei club ad aver aderito al nuovo progetto scatenando i malumori dei tifosi e non solo, ha parecchio peso all’interno del sistema calcio inglese e verso compagni e colleghi della Premier League. Henderson, capitano dei Reds, è pronto a guidare la risposta dei giocatori alle mosse dei club. In queste ore si sono diffuse anche indiscrezioni che vorrebbero il Liverpool dubbioso a proposito della sua partecipazione alla Super League viste le reazioni rabbiose dell’ambiente. È possibile che nell’incontro si verrà decisa una linea da seguire per i giocatori mentre già ieri i big del Manchester United hanno incontrato il vicepresidente esecutivo Ed Woodward. Guidati dal capitano Maguire, i calciatori si erano detti delusi per aver scoperto i piani del loro club attraverso i media e la stampa, lasciando anche da solo il mister che non era preparato.