Superlega, Florentino Perez: “Juve e Milan non hanno ancora lasciato”

Il presidente del Real sulla nuova competizione: "Mai vista un'aggressione del genere, sembrava avessimo ucciso il calcio. Invece volevamo salvarlo"

In Europa si parla ancora di Superlega. Nonostante il progetto sia tramontato, il presidente del Real Madrid Florentino Perez è tornato sul tema in un'intervista a "El Larguero" su Cadena Ser, spiegando come due club italiani non risultino ancora rimossi: “La Juventus non se n’è andata, non è vero. Neanche il Milan ha lasciato la Superlega. Siamo ancora insieme, il Barça anche sta facendo le sue valutazioni. Ho parlato tre volte con lui (Agnelli, ndc) soltanto oggi, la Juve è ancora dentro il progetto”. I due club avrebbero annunciato lo stop del progetto, ma non di aver abbandonato in modo ufficiale la Superlega come invece ha fatto l'Inter. Ma Maldini, prima di Milan-Sassuolo, ha usato parole molto dure contro il piano. Facendo pensare che i rossoneri non siano più dentro.