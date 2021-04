Superlega, Christillin (FIFA): “Nessuna espulsione dei club dalle coppe europee”

Il membro dell'esecutivo FIFA aggiunge: "Ci saranno delle sanzioni di tipo morale, ma non si può fare il processo alle intenzioni"

Le squadre che avrebbero voluto partecipare alla Superlega non saranno escluse dalle competizioni europee in questa stagione. Lo fa sapere Evelina Christillin, manager e membro dell'esecutivo FIFA. A Rai Radio 1, nella trasmissione "Un giorno da pecora", ha infatti affermato: "No, non credo vadano espulse, ci saranno delle sanzioni di tipo morale o qualcosa del genere, ma non si può fare il processo alle intenzioni". Lo aveva anticipato ieri anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC: "“Non si può sanzionare un’idea". La Roma ha seguito da spettatrice interessata la vicenda, poiché in semifinale di Europa League affronterà proprio il Manchester United, una delle squadre che aveva aderito alla Superlega.