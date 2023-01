Supercoppa Italiana senza storia a Riyadh: l’Inter domina 3-0 il Milan e si conferma

L'Inter vince la sua seconda Supercoppa Italiana consecutiva. A Riyadh,Arabia Saudita, i nerazzurri dominano il Milan con un netto 3-0 nel derby che ha messo in palio il primo trofeo della stagione tra i campioni d'Italia e i vincitori della Coppa Italia. Un match praticamente senza storia fin dall'inizio, la squadra di Simone Inzaghi da subito parte col piede sull'acceleratore e già al 10' va in vantaggio con Dimarco che capitalizza una grande azione. Al 21' il raddoppio è firmato Edin Dzeko, in un momento splendido di forma, con un'altra super giocata. Il Milan prova a ripartire con un altro passo nella ripresa, ma non è serata e alla fine al 77' la chiude definitivamente Lautaro Martinez con un bel colpo sotto. Pessimo momento per i rossoneri, alla quarta partita di fila senza vittorie.