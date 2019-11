Dopo il successo in Europa League contro il Wolfsberger, l’Istanbul Basaksehir vince ancora in campionato. La squadra turca ha superato per 2-1 l’Ankaragucu, grazie alla doppietta di Renato Crivelli. Inutile, nel finale, il gol della bandiera realizzato da Karabulut. La squadra di Okan Buruk sale al quinto posto in classifica con 19 punti all’attivo.