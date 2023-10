Super League, il Servette batte 2-1 il Losanna nel derby: in gol Stevanovic e Kutesa

Gli svizzeri hanno giocato ieri in campionato, vincendo in rimonta il 'derby del lago di Ginevra': giovedì alle 21 il confronto con la Roma in Europa League

Redazione

A pochi giorni dallo scontro dell'Olimpico, Roma e Servette affrontano il loro match di campionato. Se i giallorossi scenderanno stasera in campo, gli svizzeri hanno invece giocato la loro partita già ieri. Nel 'derby del lago di Ginevra' contro il Lausanne-Sport, la squadra di René Weiler vince 2-1: a decidere i gol di Stevanovic e Kutesa, che rimontano nella ripresa l'iniziale vantaggio ospite di Sanches. Il Servette comincia quindi a rimontare dopo un inizio stentato e sale a quota 10 punti in 9 partite, restando comunque nella metà destra della classifica. Giovedì alle 21 la sfida in Europa League, per cui sarà allestita una grande Fan Zone che prenderà la curva Sud dello Stade de Geneve e parte dell'Evening Village. Ieri in campo anche lo Sheriff Tiraspol, vittorioso 4-0 contro l'FC Balti.

