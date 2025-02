Sunderland, brilla Le Fée: magia e giocata della vittoria contro il Middlesbrough

Enzo Le Fée ha iniziato da poche settimane una nuova avventura al Sunderland, in Championship. Il francese è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla promozione in Premier League. Nella gara di oggi l'ex Roma si è fatto notare e ha brillato consegnato di fatto la vittoria ai suoi. Nel successo per 3-2 contro il Middlesbrough nella 30esima giornata di Championship, l'ex Roma ha servito uno splendido assist per il gol di Isidor (la rete del 2-1 del Sunderland). E nel finale di partita ha provocato con una bella sgroppata sulla fascia l'autorete del definitivo 3-2. Con il club inglese il francese viene schierato esterno alto a sinistra nel 4-2-3-1 disegnato da Le Bris.