Strootman sbarca a Genova: comincia l’avventura con il Grifone – FOTO

Tutto pronto per l’inizio dell’avventura genovese di Kevin Strootman. Il centrocampista olandese ex Roma, dopo aver archiviato l’esperienza con più ombre che luci al Marsiglia, è sbarcato a Genova dove i tifosi lo hanno omaggiato regalandogli una sciarpa rossoblù, come riporta gianlucadimarzio.com. Un’operazione passata in fretta da suggestione a realtà soprattutto dopo che l’OM ha deciso di pagare il 50% del suo ingaggio, permettendo così a Preziosi di rendere sostenibile l’affare. L’attesa ora è tutta per la firma ufficiale sul contratto, che lo legherà ai colori rossoblù fino al prossimo giugno.