Stramaccioni e la scaramanzia: si parla di Siviglia-Roma e lui fa le corna

Una finale non è una finale senza un po' di scaramanzia. I tifosi giallorossi lo sanno benissimo e lo sa anche Stramaccioni. L'ex allenatore e commentatore di Dazn, durante la trasmissione in cui era ospite insieme a Dario Marcolin, condotta da Stefano Borghi, ha voluto esprimere il suo disappunto facendo ripetutamente le corna, ignorando completamente le telecamere. In quel momento, si stava parlando della finale tra Roma e Siviglia che andrà in scena mercoledì prossimo alla Puskas Arena di Budapest e del fatto che la formazione di Mourinho fosse favorita. Il suo gesto fa il giro del web e fa scatenare i tifosi. Di scaramanzia se ne era già parlato prima della semifinale. Nella giornata del ritorno contro il Leverkusen i sostenitori della Roma hanno inondato i social di santini e scongiuri. Certamente questi aneddoti accompagneranno anche la giornata della finale.