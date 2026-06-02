Ha riportato il Frosinone in Serie A e ora Maurizio Stirpe è pronto a fare la voce grossa. Il presidente dei ciociari, grazie a una programmazione solida e a un’idea chiara di calcio, ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente. Alle spalle resta il ricordo della retrocessione, arrivata al termine di una serata amara: la sconfitta della Roma contro l’Empoli condannò il Frosinone alla Serie B. Su quel momento e sul suo legame con i colori giallorossi, Stirpe ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito un estratto delle sue parole: “Il calcio è questo, ci sono momenti dolorosi e vanno gestiti. Comunque una volta la Roma era la mia prima squadra, ma da quando ho il Frosinone è la seconda”.