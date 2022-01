Stage Italia, oggi primo allenamento. Out Luiz Felipe, Biraghi lascia il ritiro

Zaniolo e gli altri romanisti sono scesi in campo a Coverciano

Primo allenamento del 2022 per la Nazionale a Coverciano. Il ct Roberto Mancini sta guidando lo stage che vede tra gli altri anche diversi volti nuovi come Luiz Felipe, Zaccagni e Joao Pedro oltre al ritorno di Balotelli. Come riporta 'Rai Sport', sono state quasi due le ore di lavoro in cui il tecnico ha diviso la squadra in tre gruppi per svolgere esercitazioni tecnico-tattiche anche agli ordini dei collaboratori di Mancini, come Daniele De Rossi. In gruppo anche Nicolò Zaniolo, che si è allenato insieme a Balotelli. Nei 36 convocati ci sono diversi calciatori della Roma: oltre al 22 anche Cristante, Mancini e ora Pellegrini. Mancini lavorerà sul 4-3-3 come modulo di partenza, ma senza escludere variazioni sul tema. Non si è allenato Luiz Felipe e a fine giornata ha lasciato il ritiro Cristiano Biraghi, febbricitante. Domani altro allenamento preceduto da riunione e sessione video mentre venerdì, prima dello sciogliete le righe, gli azzurri sosterranno una partitella in famiglia.