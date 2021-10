Costa (sottosegr. Salute): “Entro la fine dell’anno stadi aperti al 100%”

"Il via libera per la capienza al 75%? Questa settimana ci sarà il decreto e finalmente arriverà questa risposta tanto attesa dal mondo dello sport e del calcio"

La tappa intermedia sarà quella del 75%, ma gli stadi sono destinati a riaprire per l'intera capienza entro la fine del 2021. A sostenerlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: ​"La capienza negli stadi al 100% entro l'anno credo sia un obiettivo alla portata - ha detto a "La politica nel pallone" -. Il via libera per la capienza al 75%? Questa settimana ci sarà il decreto e finalmente arriverà questa risposta tanto attesa dal mondo dello sport e del calcio. Subito dopo l'obiettivo è arrivare al 100%. I dati della pandemia e della vaccinazione sono positivi, credo che ci dobbiamo assumere la responsabilità di dare delle prospettive e dei segni tangibili di un ritorno alla normalità. Anche la capienza negli stadi è un segno tangibile e importante". La Roma è a conoscenza di queste tempistiche e per questo ha deciso di programmare la campagna abbonamenti per il resto della stagione, i cui dettagli verranno pubblicati tra questa settimana e la prossima.