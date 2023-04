Stadi, Casini: “Servono impianti moderni. Spero i progetti possano concretizzarsi”

"La Lega Serie A ribadisce l’importanza e la necessità di dotarsi di stadi moderni e all’avanguardia, che possano garantire ai tifosi presenti sugli spalti di vivere un’esperienza unica e alzare la qualità dello spettacolo televisivo. - ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a margine del convegno Il futuro degli stadi in Italia - Abbiamo avviato una serie di iniziative di concerto con i nostri Club, la FIGC, il Governo, l’Anci e tutti gli stakeholder dello sport, al fine di facilitare il dialogo con le Istituzioni e favorire la condivisione di esperienze e know-how. Il convegno di oggi è stato molto utile per indicare la strada da percorrere per rilanciare il calcio italiano. Mi auguro che si possano concretizzare rapidamente i molti progetti portati anche oggi sul tavolo".