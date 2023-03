Stadi, Abodi risponde a Malagò: “Euro 2032 utile, ma non può essere indispensabile”

Il ministro dello Sport Andrea Abodi risponde alle parole di Giovanni Malagò. In occasione del Premio Bearzot di ieri a Napoli, il presidente del Coni aveva infatti parlato di quella che secondo lui è l'unica soluzione al problema stadi - tra cui ovviamente Roma e Milano - in Italia: vincere la candidatura per gli Europei del 2032. Abodi, però, non è completamente d'accordo: "Sul tema stadi negli ultimi trent'anni siamo riusciti a fare poco, troppo poco, insopportabilmente. Le ragioni e le responsabilità ormai servono solo a fare tesoro dell’esperienza e a cambiare passo. Euro32 molto utile, ma non può essere indispensabile. Dobbiamo e vogliamo fare, insieme", ha detto in un tweet.