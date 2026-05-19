Quello che è accaduto in Inghilterra nelle ultime ore ha del clamoroso. La tanto attesa finale dei playoff di Championship è stata al centro del cosiddetto "Spygate" che ha portato all'esclusione del Southampton. Il club inglese, in seguito all'inchiesta della English Football League (EFL), è stato sanzionato dopo che un suo analista è stato sorpreso a spiare una seduta di allenamento del Middlesbrough prima della semifinale d'andata. IL Middlesbrough prenderà il posto del Southampton nella finale di sabato contro l'Hull City. L'episodio, che ha fatto parecchio scalpore, è in qualche modo familiare anche alla Roma. Nel febbraio del 2024, un collaboratore di Juric - allenatore del Torino all'epoca -, Michele Orecchio fu scoperto mentre osservava una sessione di allenamento nella famosa "collinetta" di Trigoria. Non si trattò di un caso isolato: lo stesso episodio era già stato segnalato in precedenza anche dallo staff di José Mourinho nella stagione precedente. In entrambi i casi, però, non arrivarono sanzioni rilevanti.