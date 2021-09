Spezia, vicina la firma dell’ex Roma Grenier

Il centrocampista giallorosso, svincolato, è pronto ad una nuova esperienza in Serie A con i liguri

Clement Grenier, ex centrocampista giallorosso, è pronto a tornare di nuovo in serie A. Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore, svincolato dopo l'esperienza francese al Rennes, potrebbe firmare nelle prossime ore con lo Spezia. Il centrocampista francese con la Roma aveva giocato solamente 6 partite, non riuscendo mai ad incidere. L'esperienza in Francia, negli ultimi 3 anni, è stata positiva.