Spezia, ufficiale: Semplici è il nuovo allenatore. Firma fino a giugno con opzione

Il tecnico toscano torna in panchina al posto dell'esonerato Gotti: contratto fino a giugno con rinnovo automatico al 2025 in caso di salvezza

Leonardo Semplici è il nuovo allenatore dello Spezia. I liguri hanno annunciato stamattina quello che è l'erede dell'esonerato Luca Gotti. L'ex allenatore di Spal e Cagliari è esperto in salvezze, con una classifica che per i bianconeri si è complicata nelle ultime settimane e vede appena due punti di vantaggio sulla terzultima, il Verona. Questo il comunicato ufficiale: "Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Leonardo Semplici, che guiderà le Aquile fino al termine della stagione in corso, con prolungamento automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza. Assieme al mister arrivano nel Golfo dei Poeti anche Andrea Consumi, in qualità di vice allenatore, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini. Allenatore esperto, con oltre 400 panchine nel calcio professionistico, 117 delle quali in Serie A, Leonardo Semplici è pronto a dare il proprio contributo alla causa Spezia già dall’imminente trasferta della “Dacia Arena” di Udine e questo pomeriggio condurrà il primo allenamento da tecnico delle Aquile. Benvenuto Mister!"