Spezia, martedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti in vista della Roma

Mister Italiano preparerà la rifinitura in vista del match di domenica

Lo Spezia riprenderà gli allenamenti al Comunale di Follo nel pomeriggio di martedì; così ha deciso il mister Italiano, concedendo alla squadra un lunedì libero da impegni prima di preparare l'ultima gara stagionale con la Roma. Un riposo più che meritato: il 4-1 rifilato al Torino nella giornata di sabato ha messo in cassaforte la salvezza. La società ha iniziato subito a progettare la prossima stagione, a cominciare dalla conferma dell’ex giallorosso Daniele Verde, riscattato dai greci dell’Aek Atene. I liguri scenderanno dunque in campo domenica contro la Roma a cuor leggero. Un’occasione in più per la squadra di Fonseca, in cerca dell’ultima vittoria fondamentale per scacciare l’incubo dell’ottavo posto.