Spezia, l’ex Roma Marchizza positivo al coronavirus

Non si fermano i casi di Covid-19 in Serie A. Dal ritiro dell’Under 21, dove nei giorni scorsi erano state riscontrate altre positività, arriva la notizia di un ulteriore contagiato: è Riccardo Marchizza, difensore dello Spezia ed ex Primavera della Roma. Dal raduno cominciato una settimana fa in vista della trasferta in Islanda, nella Nazionale Under-21 sono risultate positive ben 9 elementi (8 calciatori e un membro dello staff). I contagiati sono già stati isolati.

Ecco il comunicato del club ligure: “Lo Spezia Calcio comunica di essere stato informato dalla FIGC che Riccardo Marchizza, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19″.