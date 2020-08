Lo Spezia è la terza squadra a salire in Serie A. Dopo il Benevento e il Crotone tocca ai liguri e a poco è servito l’1-0 in favore del Frosinone. La squadra di Nesta, infatti, dopo aver perso 1-0 all’andata, aveva bisogno di un successo con due gol di scarto per tornare nella massima serie. Inutile dunque la rete di Rohden, perché a parità di risultato nelle finali playoff viene premiata la squadra con più punti nella regular season. Lo Spezia può dunque festeggiare!