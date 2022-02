Spezia-Fiorentina 1-2, Amrabat regala il successo ai viola nel finale

Gli ospiti ottengono tre punti fondamentali in chiave europea che gli permettono di andare a -1 dai giallorossi di Mourinho. Thiago Motta torna a casa con l'amaro in bocca ma la sua squadra rimane comunque a 5 punti dalla zona retrocessione

E' dolce il ritorno al Picco per Vincenzo Italiano contro la sua ex squadra. La Fiorentina vince contro lo Spezia grazie alle reti di Piatek nel primo tempo e Amrabat nel secondo, 14 minuti dopo il momentaneo pareggio di Agudelo. Il match non era iniziano nel migliore dei modi per la squadra viola visto che al 16esimo minuto lo stesso attaccante polacco aveva centrato il palo dagli 11 metri, salvo poi rifarsi 26 minuti dopo. Tre punti d'oro per gli ospiti che arrivano a -1 dalla Roma con una partita in meno che la proietterebbe a 42 punti come la Lazio di Sarri. Nonostante la sconfitta la squadra ligure invece mantiene 5 punti di distanza dal Cagliari terzultimo in classifica.