Spezia, Dragowski finisce all’ospedale per un colpo alla testa: in dubbio per la Roma

Il match fra Roma e Spezia di domenica sera sarà fondamentale per gli obiettivi di entrambe le squadre. Da una parte, dopo la sconfitta in finale di Europa League, i giallorossi cercheranno di assicurarsi un posto per la seconda competizione UEFA anche nella prossima stagione. Dall'altra i liguri lotteranno fino all'ultimo per evitare la Serie B e lo spareggio salvezza con l'Hellas Verona. Ma è di queste ore la notizia che vedrebbe uno dei protagonisti della gara vedersi costretto a dare forfait. Stando a quanto riportato dal quotidiano locale "Città della Spezia", Dragowski ha subito, durante l'ultimo allenamento, un colpo forte alla testa in occasione di un contrasto di gioco ed è stato portato all'ospedale per accertamenti. Il portiere polacco, sempre cosciente, ha lasciato la struttura sulle sue gambe e le sue condizioni sono stabili. Ma il suo impiego per la partita di domenica è sempre più in dubbio.