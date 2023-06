Spezia, c’è anche De Rossi tra i nomi per la panchina

Chiusa la parentesi Semplici dopo l'amara retrocessione, lo Spezia vuole ora ripartirà con una squadra in grado di recitare un ruolo da protagonista nel campionato cadetto e un nuovo allenatore. Lo farà mantenendo l'ossatura della squadra dell'ultima stagione, al netto di qualche addio importante come potrebbe essere quello di Mbala N'Zola. Tra i nomi che potrebbero arrivare sulla panchina ligure, come riporta TMW; c'è anche quello di Daniele De Rossi, reduce dalla poco felice avventura alla SPAL ma profilo molto apprezzato e tenuto in considerazione per il post Semplici. Marco Baroni è uno dei tecnici sondati dallo Spezia, ma per il momento il tecnico toscano non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Altro allenatore sotto contratto nel mirino è Filippo Inzaghi: ha un accordo valido per altri due anni con la Reggina, ma solo prossima settimana si delineerà con più chiarezza il futuro del club calabrese e, di conseguenza, anche quello del suo allenatore.