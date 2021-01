Spezia, Bastoni positivo al Covid

Pessime notizie in casa Spezia: Simone Bastoni è risultato positivo al Covid-19 dopo i controlli di routine che precedono la giornata di Serie A. Per il terzino sarà quindi impossibile essere in campo contro il Verona.

Di seguito il comunicato del club ligure:

“Lo Spezia Calcio comunica che il calciatore Simone Bastoni è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri. Attualmente asintomatico, il laterale aquilotto ha iniziato l’isolamento fiduciario.

E’ invece risultato negativo il resto del gruppo, che sarà così a disposizione di mister Italiano per la sfida al Verona.”Notizia che tocca indirettamente anche la Roma, che sarà coinvolta nel doppio scontro proprio con lo Spezia il 19 (Coppa Italia) ed il 23 gennaio (Serie A).