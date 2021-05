Spezia, allenamento in vista della Roma: seduta tecnica e partitella

La squadra ligure prepara la sfida contro i giallorossi in programma domenica sera alle 20.45

Lo Spezia è salvo e senza ansie di classifica, ma non per questo ha intenzione di fare una brutta figura contro la Roma. La squadra ligure sta preparando l'ultima partita in casa (che potrebbe essere l'ultima del tecnico Italiano) al Comunale di Follo: oggi riscaldamento, lavoro tecnico, torello e partitella a campo ridotto. Domani pomeriggio nuova seduta. Il match contro i giallorossi è in programma domenica sera alle 20.45, poi il rompete le righe. E la società inizierà a lavorare alla prossima stagione.