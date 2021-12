Spareggio Mondiale, niente Olimpico si gioca al Barbera: oggi la decisione

Oggi ci sarà un sopralluogo e se la risposta del campo sarà positiva, la Figc annuncerà la sede siciliana per la sfida alla Macedonia. In caso contrario toccherà a Bologna

Niente Olimpico o San Siro. Quasi sicuramente lo spareggio del 24 marzo con la Macedonia del Nord che vale la finale play off e un pezzo di Mondiale in Qatar si giocherà al Barbera come riporta la Gazzetta dello Sport. L'ultima volta che l'Italia ha giocato a Palermo è stato uno spettacolo: il 19 novembre del 2019 gli Azzurri hanno travolto l'Armenia per 9-1. All'Italia serve una notte magica per andare in Qatar ed è proprio dal ricordo di quella goleada che è partita la candidatura forte di Palermo. Oggi ci sarà un sopralluogo e se la risposta del campo sarà positiva, la Figc annuncerà la sede. In caso contrario, toccherà a Bologna. La sede della sfida con la Macedonia del Nord è solo una parte della strategia per i playoff: sicuro anche lo stage a Coverciano a fine gennaio, che consentirà a Mancini di lavorare tre giorni e conoscere azzurrabili come Joao Pedro, Luiz Felipe e forse Ibanez.