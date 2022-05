Spalletti: “Mettevate il Napoli dopo Roma e Lazio per l’arrivo di Mou e Sarri”

Durante la conferenza stampa prima della partita contro il Genoa, il tecnico toscano ha commentato i pronostici di inizio anno dei giornali

Mancano ancora due partite alla conclusione del campionato, ma per Luciano Spalletti è già tempo di bilanci. Durante la conferenza stampa che precede la sfida del Diego Armando Maradona contro il Genoa - che si gioca un posto in Serie A anche per il prossimo anno -, il tecnico ha deciso di levarsi qualche sassolino dalla scarpa tirando in ballo i pronostici di inizio stagione in cui i partenopei partivano sfavoriti anche nella corsa alla Champions League rispetto alle due romane.

"Può darsi che è cambiato lo stato d'animo rispetto a quando si lottava per lo scudetto. Io non ho trovato aria di contestazione, ma indifferenza, che è peggio, molti non sentivano più legame col Napoli. In certi momenti sembravo da solo in credere in questo Napoli, oggi in Champions c'è il rammarico per non aver lottato fino alla fine. Sono molti di più che credono in questo Napoli, altrimenti riprendiamo le griglie di partenza della Champions fatte dai giornali. Volevo portarle all'ultimo, ma posso portarle ora. Dopo soprattutto che Sarri era andato alla Lazio e Mourinho alla Roma, ci mettevate settimi! Poi sono cambiate tante cose visto che speravano tutti nello scudetto", ha detto Spalletti.