Spalletti al Napoli, c’è la firma: contratto fino al 2023

L'allenatore è l'erede di Gattuso: accordo trovato con De Laurentiis. Simone Inzaghi all'Inter

Luciano Spalletti torna su una panchina di Serie A. È arrivata la firma con il Napoli di De Laurentiis: come riporta Sky Sport il contratto è fino al giugno 2023 con opzione di prolungamento. Sarà lui l'erede di Gattuso che invece è diventato il tecnico della Fiorentina. Per Spalletti è un ritorno dopo due anni lontano dai campi: nel 2019 l'ultima esperienza all'Inter. È fatta anche per Simone Inzaghi all'Inter: lascia la Lazio dopo un ripensamento (con tanto di polemiche) dell'ultimo secondo. Ora i biancocelesti sono senza allenatore. A Lotito il compito di risolvere il problema: le idee portano a Mihajlovic e Sarri.