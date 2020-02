Spal, ufficiale l’esonero di Semplici. In arrivo Di Biagio

Doveva essere la gara per risalire, invece quella con il Sassuolo per la Spal è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’ulteriore risultato negativo ha comportato inevitabilmente l’esonero di Leonardo Semplici. Come trapelato già da ieri sera, il nuovo tecnico sarà Luigi Di Biagio. L’ex CT dell’Italia Under 21 ha firmato un contratto fino a giugno, con rinnovo in caso di salvezza. L’ex centrocampista della Roma avrà la prima occasione della carriera da allenatore in serie A.

Questo il comunicato con il quale la società estense ha ufficializzato la decisione.

“S.P.A.L. srl comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici, contestualmente al secondo allenatore Andrea Consumi, al preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e ai collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini. La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni, risultati che hanno permesso di raggiungere grandi traguardi e riportare la SPAL in Serie A dopo 49 anni”.