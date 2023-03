Spal, infortunio Nainggolan: salterà le prossime tre partite

La Spal di Massimo Oddo, che ha sostituito Daniele De Rossi, perde una delle sue pedine più importanti in questa delicata fase del campionato. Come riferisce Il Resto del Carlino, Radja Nainggolan si è infatti fermato per un interessamento distrattivo al polpaccio destro. Questo problema gli farà saltare tre sfide importantissime, come gli scontri salvezza contro Cittadella e Cosenza oltre alla sfida al lanciatissimo SudTirol. Il rientro in campo dell'ex centrocampista della Roma con tutta probabilità arriverà dopo la sosta per le nazionali in occasione della sfida alla Ternana.