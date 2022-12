Spal, De Rossi: “So cosa vuol dire derby, vorrei regalare questa gioia ai tifosi”

Alla vigilia del derby che manca da più di vent'anni tra Spal e Modena, De Rossi interviene ai microfoni dei canali ufficiali del club di Ferrara e ricorda le emozioni di quello Roma e di Buenos Aires. Queste le sue parole: "So cosa vuol dire giocare un derby, mentre non posso immaginare cosa significhi non viverlo per vent’anni come in questo caso. L’attesa aumenta ancora di più l’importanza di questa partita e il significato della gioia che vorremmo regalare ai nostri tifosi. Quello con la Curva Ovest in settimana è stato un incontro cordiale. Di confronti così ne ho vissuti tanti perché ogni volta che c’era il derby si parlava a Trigoria, così come è successo anche a Buenos Aires".