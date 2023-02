Spal-Bari, Nainggolan subito protagonista: gol e assist, ma non basta. De Rossi ko 4-3

C'era grande attesa per il debutto con la nuova maglia di Radja Nainggolan. Il Ninja non ha deluso le aspettative, anzi è stato super protagonista. L'ex Roma è entrato nella ripresa sul risultato di 0-2 per il Bari e ha dato una scossa alla Spal. Prima l'assist per Moncini al 61' e poi il gol con un bel destro che finisce sotto la traversa 20 minuti più tardi. La bellissima prestazione di Nainggolan non è servita a De Rossi e compagni per evitare la sconfitta. I pugliesi passano al Mazza con un pirotecnico 3-4. La Spal sprofonda in 17esima posizione, in piena zona play-out.