Spal, a rischio la panchina di Semplici: domani la decisione

Il prossimo avversario della Roma, domenica 15 dicembre sarà la Spal, oggi scivolata in fondo alla classifica a quota 9 punti. Come riportato da Sky Sport, la panchina dell’allenatore dei biancocelesti, Leonardo Semplici, è a forte rischio. I vertici dirigenziali della società hanno fatto capire che ci saranno delle riflessioni sul futuro del proprio tecnico durante la notte e che domani sarà presa una decisione. Sono stati effettuati dei sondaggi per nuovi allenatori e se ci sarà il cambio in panchina il primo nome sarebbe quello di Gianni De Biasi, che è già stato allenatore della Spal dal 1997 al 1999.