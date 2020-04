Spadafora: “Spingiamo per la ripartenza dei campionati, lo sport deve riaprire”

Oggi è il giorno del super vertice tra il ministro dello sport Vincenzo Spadafora e il mondo del calcio. Il governo avrà l’ultima parola sulla ripresa dei campionati. Al question time del Senato il ministro ha risposto sul tema: “Dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo riaprire perché lo sport è importante non solo come valore economico ma anche come valore sociale. Gradualmente potremo pensare di riaprire tutta la parte che riguarda gli allenamenti. Per quello che riguarda i campionati e l’attività motoria all’aperto, tanto richiesta dai nostri cittadini, valuteremo assieme al Comitato tecnico scientifico, consapevoli che questa ripartenza va assolutamente spinta ma tutelata nella salute di tutti i cittadini italiani”.