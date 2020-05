Serie A, Spadafora: “Il 13 o il 20 giugno la possibile ripresa. Ok alla diretta gol in chiaro”

Nuovo passo in avanti per la ripresa del campionato. La Figc ha trasmesso al governo il protocollo per la ripartenza della Serie A: il prossimo step sarà quello di sottoporlo al Comitato tecnico-scientifico, in vista del vertice del 28 maggio che dovrebbe stabilire l’eventuale data. A tal proposito è tornato a parlare il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto su ‘Rai Tre’: “Le due date possibili sono il 13 e il 20 giugno, pochi minuti fa è arrivato il nuovo protocollo proposto dalla Figc per la ripresa del campionato, molto simile a quello degli allenamenti. Giovedì prossimo ho convocato Lega e FIGC per decidere se e quando far ripartire il campionato in Italia, in base all’andamento dell’epidemia. Partite in chiaro? Mi hanno chiesto di fare riferimento al modello tedesco, in cui Sky ha trovato un accordo per la diretta gol in chiaro. Cercheremo di fare la stessa cosa in Italia, in modo da rispettare gli abbonati ed evitare gli assembramenti magari nei bar. E noi siamo disposti anche a inserire questa norma nel provvedimenti per avere rispetto degli appassionati. Calcio femminile? Non è stato dimenticato, Gravina sta facendo un ottimo lavoro sarà sicuramente inserito nella riforma che sarà fatta prima dell’estate”.