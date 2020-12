Spadafora: “I dati sono confortanti ma non ci consentono di riaprire gli stadi”

Il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora, intervenuto alla cerimonia dei Gazzetta Sport Awards, ha parlato della possibile riapertura degli stadi. Queste le sue dichiarazioni: “Dovremo attendere ancora un po’. I dati sono un po’ più confortanti, ma non ci consentono di riaprire gli stadi. Speriamo che le condizioni ce lo permettano. Stiamo lavorando a quest’apertura, ma anche alle palestre e al resto del mondo dello sport“.

Dopo l’iniziale via libera all’ingresso degli spettatori, seppur in quantità limitata, nelle prime giornate del campionato, gli stadi sono stati nuovamente chiusi al pubblico con il DPCM di fine ottobre. Al momento, quindi, almeno in Italia non ci sono certezze sulla riapertura degli impianti.