Sorteggio calendario Serie A 2021-2022: orario e dove vederlo in tv e streaming

La Roma scopre le sue avversarie nel girone d'andata e in quello di ritorno, che sarà asimmetrico per la prima volta

La nuova Serie A riparte. Per la prima partita ufficiale bisogna aspettare il weekend del 21-22 agosto, ma già oggi i tifosi di tutte le squadre avranno le idee più chiare del campionato che li aspetta. Il sorteggio del calendario della Serie A si terrà mercoledì 14 luglio alle 18.30. La grande novità è rappresentata dall'asimmetria del girone di ritorno rispetto a quello d'andata, come già succede in altri campionati d'Europa, come la Premier League: le partite non saranno quindi nello stesso ordine dell'andata, né come sequenza delle giornate né all'interno della stessa giornata. Altre regole: nessun derby alla prima e all’ultima giornata né più di una stracittadina per turno. Si renderà inoltre necessaria l’alternanza delle gare casalinghe di Napoli e Salernitana e di Fiorentina ed Empoli. Nessun big match tra tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma nei turni infrasettimanali. Anche i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano non si potranno giocare in mezzo alla settimana.