Sorteggi Champions: sarà Napoli-Milan e Inter-Benfica. City col Bayern

Giornata di sorteggi per le italiane impegnate nelle varie coppe europee. Il primo ad andare in scena è quello per la Champions League che vede coinvolte Napoli, Inter e Milan, tutte qualificate ai quarti. Per i nerazzurri, l'urna di Nyon ha scelto il Benfica, mentre le altere due si affronteranno in un match tutto all'italiana. La squadra di Spalletti e quella di Pioli, infatti, si affronteranno nei quarti di Champions e la vincente approderà in semifinale. Sarà la prima volta, dopo l'avventura della Roma del 2018, che un'italiana raggiunge questo traguardo. Ecco il quadro dei quarti