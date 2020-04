Sky rimborsa i pacchetti Sport e Calcio: boom di richieste e sito nel caos

“In questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino. Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20 € al mese fino al 31/05/2020”. Mano sul cuore per la piattaforma televisiva di Sky, che promuove l’iniziativa per venire incontro ai propri abbonati: lo “sconto coronavirus”, però, non sarà automatico e il boom di richieste ha già bloccato l’area “Fai da Te” del sito. Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, gli utenti hanno preso d’assalto sito e call-center, rendendo difficile la riuscita dell’operazione. Da qui le lamentele degli abbonati, che tra le altre imputano al servizio televisivo di non aver espressamente reso pubblica la possibilità di rimborso, lasciando la comunicazione unicamente all’area Fai da Te.