Siviglia-Roma, gli ultras spagnoli: “Dentro o fuori faremo il tifo. Niente ce lo impedirà”

In attesa di capire se la partita tra Siviglia e Roma giovedì verrà dispuatata, a seguito della chiusura dei voli diretti tra Spagna e Italia fino al 25 marzo per l’emergenza coronavirus, gli ultrà “Biris Norte” del Siviglia chiamano a gran voce i loro sostenitori. L’obiettivo è quello di non lasciare sola la loro squadra, nonostante la gara di Europa League verrà disputata a porte chiuse. Su Twitter il gruppo incita così al reclutamento dei loro supporters: “Nessuna misura impedirà ai nostri giocatori di sentire il sostegno dei loro tifosi; Dentro o fuori, faremo il tifo. Ci vediamo tutti, giovedì, nella spianata di Gol Norte”