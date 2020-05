Siviglia nella bufera, i calciatori organizzano una festa. Poi le scuse: “Vogliamo giocare” – FOTO

Siviglia nella bufera. Nella giornata di ieri quattro giocatori hanno dato vita a una festa che ha violato le rigide regole anti-coronavirus applicate in Spagna. A scatenare le polemiche una foto pubblicata su Instagram e poi rimossa dalla moglie di Ever Banega, che ritrae – oltre a Franco Vazquez, Luuk de Jong e Lucas Ocampos -, la tavolata di 12 persone. Per la stampa spagnola, i quattro colpevoli rischiano una sanzione dal Siviglia, oltre al possibile slittamento del ritorno in campo della Liga. Per ora il premier Sanchez ha fissato la data alla settimane dell’8 giugno, ma “a condizione che venga garantita la massima sicurezza sanitaria per tutti i partecipanti”. Poco fa Banega, de Jong, Vazquez e Ocampos hanno pubblicato su Instagram una ‘nota’ congiunta di scuse: “Vogliamo chiedere scusa a tutti, al nostro club, ai tifosi e ai compagni. Abbiamo sbagliato, ma abbiamo imparato la lezione e non si ripeterà. Tutti noi vogliamo che si torni a giocare al più presto”, il messaggio dei calciatori del Siviglia.