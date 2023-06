Siviglia nei guai: debito da 90 milioni, l’intera rosa è in vendita

Dalle stelle alle stalle. Il Siviglia, dopo aver conquistato l'Europa League a Budapest nella finale contro la Roma e centrato la Champions, si trova a fronteggiare una grave crisi economica. Come riporta 'Marca', il presidente Pepe Castro ha comunicato alla dirigenza che il club ha un debito di 90 milioni di euro e che quindi l'intera rosa della prima squadra è dichiarata cedibile. Il Siviglia, in sostanza, deve vendere il più possibile perché una o due cessioni importanti rischiano seriamente di non bastare. Tanti big sono in uscita per risanare il debito e ovviamente fare poi mercato. Una missione quasi impossibile per il nuovo ds Victor Orta, arrivato da pochi giorni al posto di Monchi che invece si è trasferito proprio all'Aston Villa. Una notizia e uno scenario inaspettato che hanno portato il Siviglia a chiamare diversi club per sondare l'eventuale interesse per i big come En Nesyri, Bono e Ocampos. Soprattutto in Premier League e al Manchester United.