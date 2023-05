Siviglia, Mendilibar: “Torres ha un piccolo problema, ci prenderemo cura di lui”

Le parole del tecnico: "Devo cercare di far giocare a tutti la giusta quantità di tempo in modo che arrivino con la miglior condizione fisica possibile in finale”

Il tecnico del Siviglia José Luis Mendilibar ha parlato durante la conferenza stampa alla viglia della gara con l'Elche della situazione infortunati in vista anche della finale di Europa League contro la Roma. Ecco le sue parole: "Oliver Torres ha un piccolo problema, dobbiamo prenderci cura di lui. Joan Jordan sta meglio, ma non so se sarà in grado di venire e aiutarci durante il match. Credo che il gruppo stia bene, anche se c'è stanchezza per le tante partite giocate. Quello che non dobbiamo fare è sovraccaricare di minuti nessun giocatore. Devo cercare di far giocare a tutti la giusta quantità di tempo in modo che arrivino con la miglior condizione fisica possibile in finale”.