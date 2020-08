Siviglia in finale di Europa League: Manchester United battuto 2-1

Il Siviglia vola in finale di Europa League. I giustizieri della Roma in semifinale battono 2-1 il Manchester United e accedono all’ultimo atto della Final 8 in Germania. E pensare che in vantaggio erano andati gli inglesi grazie al rigore trasformato da Bruno Fernandes al 9′ del primo tempo. Al 26′ il pareggio di Suso e al 78′ il gol che ha deciso il match di Luuk de Jong con un piattone in area piccola. In entrambe le occasioni rivedibile la difesa dei Red Devils. In finale la squadra di Lopetegui troverà la vincente di Inter-Shakhtar Donetsk (in programma domani sera alle 21).