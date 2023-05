Siviglia in finale: cambiano date e orari delle partite della Liga

Cambia il calendario degli ultimi turni della Liga. A seguito della qualificazione del Siviglia in finale di Europa League, che si terrà a Budapest il prossimo 31 maggio, dovranno per forza di cose essere riprogrammate le gare di campionato della formazione guidata da mister Mendilibar. A partire dalla sfida con il Real Madrid, originariamente fissata per domenica 28 alle 19 e che, per concedere agli andalusi un giorno in più di preparazione in vista del match contro la Roma, è stata anticipata alle 19 di sabato 27. Un cambiamento che rende obbligatorio l'anticipo di 24 ore anche della partita dei blancos con il Rayo Vallecano, che si disputerà mercoledì 24 invece che giovedì 25. Problema da non sottovalutare anche quello riguardante la lotta al settimo posto, che, date le regole della contemporaneità, costringerà le contendenti del Siviglia per un piazzamento Uefa a riprogrammare le proprie gare similmente a quanto farà il club biancorosso.