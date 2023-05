Siviglia, Carmona: “Quando si gioca l’Europa League, la città si trasforma”

Le parole del presidente degli andalusi: "Non siamo i re dell’Europa League per caso. Polemiche? Abbiamo superato anche questo"

José Castro Carmona, presidente del Siviglia, è un fiume in piena dopo la vittoria sulla Juventus che è valsa al club andaluso la sua sesta finale di Europa League. Il numero uno dei rojoblancos ha così analizzato la performance della sua squadra ai microfoni del portale iberico Movistar+: "Siamo enormemente felici, tifosi e giocatori sono stati straordinari contro un avversario tremendamente forte. Era difficile raggiungere una finale in un anno complicato come questo, ma il Siviglia non molla mai. Non siamo i re dell’Europa League per caso. Ci trasformiamo, la città si trasforma, tutto si trasforma. Polemiche? Abbiamo superato anche questo. Potevano esserci due rigori ma alla fine, quando si gioca l’Europa League, il Siviglia vince sempre".